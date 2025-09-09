Юрист Сикач отметил, что натуральную форму получения соцуслуг выбирать выгоднее, чем денежную

Юрист, специализирующийся на социальных льготах, Максим Сикач в разговоре с NEWS.ru отметил, что натуральную форму получения социальных услуг выгоднее выбирать, чем денежную.

Эксперт подчеркнул, что стоимость соцтакси, бесплатных лекарств и путевок в санатории превышает размер ежемесячной выплаты.

«На мой взгляд, лучше натуральная форма получения соцуслуг, так как денежная форма предполагает небольшую компенсацию. Мои доверители, которые являются инвалидами II и III групп, получают в Москве совсем немного — около 1300 рублей. Социальное такси, получение лекарств и так далее получается выгоднее, чем эта сумма», — заявил Сикач.

Однако, по его словам, у каждой формы есть свои плюсы и минусы. Получить компенсации в натуральной форме сложнее, так как требуется сбор документов, заполнение специальных бланков, получение направлений и рецептов у врачей. Это может быть затруднительно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в Социальном фонде РФ напомнили, что необходимо определиться с формой получения мер соцподдержки до 1 октября. Доступны два варианта: натуральная и денежная. Первый вариант предполагает предоставление лекарств и медицинских изделий по рецепту, путевок в санатории, бесплатного проезда на электричках и поездах к месту лечения и обратно. Второй вариант предусматривает ежемесячную выплату в размере 1 728,46 рубля.