Юрист Шведченко напомнил о праве прохожих игнорировать чужую потерянную карту

Если связаться с банком не удается, эксперт рекомендовал отнести карту в ближайший отдел полиции и оформить заявление о находке. Дальнейшая ответственность переходит к правоохранителям.

Специалист напомнил о праве прохожих просто проигнорировать чужую карту. По статье 227 Гражданского кодекса России, гражданин не обязан принимать меры в такой ситуации.

По словам Шведченко, оставленные карты могут быть «приманкой» мошенников. Они используют их для вовлечения людей в незаконные схемы. Поэтому он посоветовал оценивать обстановку и принимать решения с учетом возможных рисков, добавил aif.ru.