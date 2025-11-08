Юрист Шведченко напомнил о праве прохожих игнорировать чужую потерянную карту
Адвокат Владислав Шведченко рассказал RT, что делать при обнаружении чужой банковской картой. Лучший вариант — передача соответствующих сведений банку-эмитенту.
Если связаться с банком не удается, эксперт рекомендовал отнести карту в ближайший отдел полиции и оформить заявление о находке. Дальнейшая ответственность переходит к правоохранителям.
Специалист напомнил о праве прохожих просто проигнорировать чужую карту. По статье 227 Гражданского кодекса России, гражданин не обязан принимать меры в такой ситуации.
По словам Шведченко, оставленные карты могут быть «приманкой» мошенников. Они используют их для вовлечения людей в незаконные схемы. Поэтому он посоветовал оценивать обстановку и принимать решения с учетом возможных рисков, добавил aif.ru.