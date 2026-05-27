Юрист Шарков предупредил о рисках получить штраф за нелегальную покупку валюты

Управляющий член ассоциации юристов России Андрей Шарков предупредил, что приобретение валюты у частных лиц вне банковских учреждений незаконно и может привести к штрафам и конфискации средств. Об этом сообщил ТАСС .

По его словам, покупка иностранной валюты у частных лиц считается нелегальной валютной операцией. Обмен валюты должен совершаться исключительно через банки. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере от 20 до 40% суммы незаконной операции, а также изъятие денежных средств, включая рубли и валюту, использованную в правонарушении, добавил «Ридус».

Кроме того, по словам Шаркова, покупка валюты с рук может повлечь за собой уголовную ответственность, если покупатель столкнется с подделкой и попытается ею расплатиться.

«Придется доказывать отсутствие осведомленности о подделке», — пояснил он.

Андрей Шарков подчеркнул, что риски, связанные с покупкой валюты с рук, значительно превышают любую возможную финансовую выгоду от курсовых операций.

Агентство Bloomberg сообщает, что российская валюта значительно укрепилась во втором квартале текущего года, заняв первую позицию среди мировых валют по соотношению к доллару. С начала апреля рубль укрепился приблизительно на 12%.