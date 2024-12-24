Юрист Шалоносов предупредил россиян о штрафах за новогодние обычаи за рубежом

Некоторые привычные для россиян новогодние привычки могут обернуться штрафом или даже арестом за границей. Об этом рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов в интервью ОТР .

Так, российским путешественникам советуют не зажигать бенгальские огни на территории Японии, Соединенных Штатов и ОАЭ. Обычай может обернуться визитом в полицию.

Чаще всего россияне попадают под пристальное внимание зарубежных правоохранителей за распитие алкогольных напитков в общественных местах. В Арабских Эмиратах за подобное нарушение можно получить тюремный срок. Куда терпимее иностранцы относятся к фейерверкам, однако запускать их нужно вдали от массового скопления людей, добавил Шалоносов.