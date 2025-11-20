Юрист Шайдуллина посоветовала сделать аудиозапись разговора при принуждении к увольнению

Если работодатель вынуждает уволиться по собственному желанию, сотрудник может использовать аудиозапись разговора в качестве доказательства, рассказала « Москве 24 » юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, в таких спорах работник должен представить суду конкретные факты давления. Помимо аудиозаписей, можно показать переписку и подтверждение ухудшений условий труда или снижения зарплаты.

При этом юрист рекомендовала не спешить с судом. Сначала можно написать служебную записку на имя вышестоящего руководства с просьбой принять меры по некорректному поведению начальника. Такие обращения важно фиксировать в письменной форме.