Юрист Шайдуллина объяснила правила обеда за рабочим столом

Работодатель может наказать сотрудника за еду за компьютером только при запрете в локальных документах. При этом компания обязана создать место для приема пищи, передает Москва 24 .

Юрист по трудовому праву и охране труда Рината Шайдуллина сообщила, что Трудовой кодекс не запрещает сотрудникам есть на рабочем месте. Без правила в локальных документах работника нельзя наказать за чай или обед за компьютером.

Если компания установила такой запрет, за его нарушение возможно дисциплинарное взыскание. Однако сотрудник может оспорить наказание, если работодатель не оборудовал на территории место для приема пищи.

«Также важно учитывать, что есть категории сотрудников, которые просто не могут покинуть свое рабочее место во время обеда. Например, охранники, сотрудники конвейерных линий. Им обязаны обеспечить возможность поесть прямо там, где они трудятся», — подчеркнула Шайдуллина.

Сотрудник может пожаловаться в прокуратуру или трудовую инспекцию. За нарушение трудового законодательства организации грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей по статье 5.27 КоАП РФ.