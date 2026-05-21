Юрист Шайдуллина напомнила о праве работников игнорировать звонки руководства в обед

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина сообщила в беседе с «Москвой 24» , что сотрудник имеет право игнорировать рабочие звонки во время законного отдыха.

По словам эксперта, отвечать на сообщения и звонки от руководства или коллег вне рабочего времени обязаны только те, кто работает по ненормированному графику. Остальные сотрудники вправе не реагировать на обращения в нерабочее время.

Это касается не только времени после окончания рабочего дня, но и обеденного перерыва, выходных, праздничных дней, а также периодов отпуска и болезни. Все это время предназначено для отдыха и используется сотрудником по его усмотрению.