Юрист Сергачев: оформление мелких ДТП через сайты страховщиков сэкономит время водителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об ОСАГО, позволяющие водителям оформлять мелкие ДТП не только через портал «Госуслуги», но и на сайтах страховых компаний. Оформлять дорожные происшествия таким способом можно только в рамках европротокола, рассказал юрист Московской коллегии адвокатов Денис Сергачев, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, воспользоваться этой опцией можно при соблюдении ряда условий: участие в аварии не больше двух транспортных средств, наличие актуальных полисов ОСАГО и отсутствие пострадавших.

Участники аварии не должны иметь разногласий относительно обстоятельств ДТП и характера повреждений. Электронное оформление позволит существенно сэкономить время водителей, подчеркнул Сергачев.