Юрист Селезнева: разумно оформить отказ от наследства, когда имущество обременено большими долгами | 360°

Общество 27 апреля 2024, 15:01 Юрист Селезнева: разумно оформить отказ от наследства, когда имущество обременено большими долгами

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Партнер юридической компании «Менси Групп», кандидат юридических наук Елизавета Селезнева в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала, в каких случаях лучше отказаться от наследства.

Разумно оформить отказа от наследства, когда имущество обременено большими долгами, сумма которых выше его стоимости. Закон гласит, что гражданин не может наследовать имущество, но при этом отказываться от долгов наследодателя. Наследнику придется брать ответственность и за имущество, и за долги.

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По словам эксперта, в каждом конкретном случае необходимо взвешивать все за и против, прежде чем принимать решение об отказе.