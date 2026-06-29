Юрист Сбитнев сообщил, что рабочие чаты являются частью дел, подлежащих передаче при увольнении

Сотрудник обязан передать работодателю рабочую переписку, которая велась на его личном телефоне. Это необходимо сделать в том случае, если такая обязанность прописана в трудовом договоре или внутренних документах компании, сообщил РИА «Новости» юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

Сбитнев пояснил, что рабочие чаты являются частью дел, подлежащих передаче при увольнении. Ведь переписка может быть связана с профессиональными обязанностями, например, с взаимодействием с клиентами.

Юрист отметил, что переписка часто содержит корпоративную информацию и коммерческую тайну. Поэтому при увольнении сотрудник должен передать все рабочие задачи работодателю. Если же переписка велась с личного телефона, то работник обязан стереть ее и выйти из чатов, содержащих коммерческую тайну, написал «Ридус».

Сбитнев добавил, что в случае повторного использования бывшим сотрудником полученной информации, что может нанести ущерб работодателю, последний может взыскать убытки в судебном порядке.