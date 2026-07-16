Юрист Сапир указал на законность сокращения рабочего дня за счет обеденного перерыва

Уйти с работы раньше положенного времени можно, но для этого необходимо согласовать изменения с работодателем. Один из законных способов — сокращение обеденного перерыва, сообщил исполнительный директор Центра поддержки карьерных решений Михаил Сапир в беседе с aif.ru .

По словам юриста, работник может сократить обеденный перерыв до 30 минут и уйти на полчаса раньше. Однако это возможно только по согласованию с руководителем и потребует подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.

Медиатор Марина Воронцова предложила гибкий график работы: например, полноценный рабочий день с понедельника по четверг и сокращенный рабочий день в пятницу. Но даже при таком подходе необходимо документально оформить изменения в трудовом договоре, добавило Ura.ru.