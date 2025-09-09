Юрист Салкин заявил, что удаленного сотрудника могут уволить за длительный невыход на связь
Юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru, что удаленного сотрудника могут уволить за длительный невыход на связь. Однако простое отсутствие в рабочем чате нельзя считать прогулом.
Если в трудовом договоре закреплена обязанность «быть на связи», то невыход на связь можно квалифицировать как неисполнение обязанностей. Отдельные правила для дистанционных работников прописаны в статье 312.8 ТК РФ.
Трудовой договор может предусматривать дополнительные основания увольнения, например «невыход на связь в течение определенного времени» или «смена места работы без уведомления работодателя». Эти основания должны быть прямо прописаны в договоре или в локальном нормативном акте, с которым сотрудник ознакомлен.
Юрист добавил, что трудовой договор с удаленным сотрудником может быть расторгнут при смене места работы без согласования с работодателем. Компании строго относятся к переезду специалистов в другую страну, особенно если они работают с конфиденциальными данными.