Юрист Салкин заявил, что удаленного сотрудника могут уволить за длительный невыход на связь

Юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru , что удаленного сотрудника могут уволить за длительный невыход на связь. Однако простое отсутствие в рабочем чате нельзя считать прогулом.

Если в трудовом договоре закреплена обязанность «быть на связи», то невыход на связь можно квалифицировать как неисполнение обязанностей. Отдельные правила для дистанционных работников прописаны в статье 312.8 ТК РФ.

Трудовой договор может предусматривать дополнительные основания увольнения, например «невыход на связь в течение определенного времени» или «смена места работы без уведомления работодателя». Эти основания должны быть прямо прописаны в договоре или в локальном нормативном акте, с которым сотрудник ознакомлен.

Юрист добавил, что трудовой договор с удаленным сотрудником может быть расторгнут при смене места работы без согласования с работодателем. Компании строго относятся к переезду специалистов в другую страну, особенно если они работают с конфиденциальными данными.