Юрист Салкин заявил, что сотрудник не может требовать перевода на удаленную работу из-за половодья

Юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru , что сотрудник не может потребовать у начальства перевода на удаленную работу из-за половодья или затопления. Однако руководитель вправе самостоятельно ввести дистанционный режим, если из-за стихии добраться до офиса становится невозможно.

По словам юриста, погодные условия, такие как половодье или затопление, не являются основанием для перевода работника на удаленный режим по его инициативе. Режим работы — это условие трудового договора, поэтому требовать «удаленку» в одностороннем порядке сотрудник не может.

При этом, если из-за подтопления в офис объективно невозможно попасть и нормально организовать работу, начальство вправе временно перевести сотрудников на дистанционную работу даже без их согласия, пояснил Салкин.

Работодатель должен организовать удаленную работу: установить порядок взаимодействия и предоставить необходимые средства для выполнения обязанностей. Также начальство может компенсировать расходы сотрудника, связанные с работой из дома, включая оплату интернета.