Юрист Салкин заявил, что покупатель имеет право на компенсацию при нарушении интернет-магазином сроков доставки

Юрист и правозащитник Михаил Салкин в интервью NEWS.ru пояснил, что при нарушении интернет-магазинами сроков доставки товаров покупателю предоставляется право на компенсацию.

В соответствии с Законом о защите прав потребителей, доставка товара является неотъемлемой частью договора купли-продажи, и продавец обязан доставить товар в установленный договором срок.

Салкин уточнил, что в случае просрочки доставки клиент вправе отказаться от покупки или потребовать выплату неустойки. Размер компенсации составляет 0,5% от стоимости заказа за каждый день просрочки, но не может превышать полную стоимость товара. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 23.1 указанного закона.