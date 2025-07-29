Юрист Салкин указал на требования к высоте забора при разведении собак на даче
Юрист Михаил Салкин назвал неочевидное требование для разведения собак на дачном участке. Об этом сообщил News.ru.
По словам эксперта, при содержании питомцев в соответствующих целях высота забора или вольера должна быть не менее двух метров.
«Формально если собаки содержались для разведения, то есть с коммерческой целью, то к забору или вольеру добавилось бы требование по высоте ограждения — минимум два метра», — пояснил специалист.
Он также напомнил, что правила выгула собак в общественных местах подразумевают наличие намордника и поводка.
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