Юрист Салкин указал на требования к высоте забора при разведении собак на даче

Юрист Михаил Салкин назвал неочевидное требование для разведения собак на дачном участке. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, при содержании питомцев в соответствующих целях высота забора или вольера должна быть не менее двух метров.

«Формально если собаки содержались для разведения, то есть с коммерческой целью, то к забору или вольеру добавилось бы требование по высоте ограждения — минимум два метра», — пояснил специалист.

Он также напомнил, что правила выгула собак в общественных местах подразумевают наличие намордника и поводка.