Юрист Салкин сообщил о вероятности наказания поставщика за неверный прогноз погоды для аэропортов

Юрист Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что ошибочный прогноз погоды для аэропортов способен привести к финансовым санкциям для поставщика информации. Это происходит из-за того, что авиакомпании могут понести большие убытки из-за неточных данных.

Салкин пояснил, что обычный публичный прогноз погоды, как правило, не влечет ответственности, так как это всего лишь вероятностная информация.

Однако прогнозы и наблюдения для аэропортов, предоставляемые в рамках установленных процедур и по договору, могут повлечь гражданско-правовую ответственность в виде взыскания финансового ущерба, если будет доказано, что поставщик действовал небрежно и это привело к убыткам аэропорта или авиакомпании.