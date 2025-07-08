Юрист Салкин сообщил о необходимости декларирования при перелете продуктов весом более 5 кг

При международных перелетах пассажиры обязаны предоставлять декларацию на драгоценные металлы и камни, значительные суммы денег и алкоголь, превышающий установленные нормы, сообщил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

Кроме того, по его словам, декларированию подлежат ценные бумаги и векселя, продукты питания весом более пяти килограммов и сигареты в количестве более 200 штук.

Салкин пояснил, что при ввозе в Россию из-за границы требуется декларировать алкоголь объемом от трех до пяти литров. Ввоз более пяти литров алкоголя запрещен. Также необходимо декларировать денежные средства в размере свыше 10 тысяч долларов США или их эквивалент в других валютах по курсу Центрального банка РФ.

Декларации подлежат векселя, ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, за исключением личных ювелирных украшений. Продукты питания весом более пяти килограммов и сигареты в количестве более 200 штук также должны быть задекларированы.