Юрист Салкин рассказал о возможности взыскать с начальника деньги за сорванную психику

Юрист Михаил Салкин сообщил « Абзацу », что работники могут получить денежную компенсацию, доказав ущерб психическому здоровью из-за условий труда и действий начальства.

Как пояснил специалист, прямого основания для выплаты за диагнозы «депрессия» или «выгорание» в законах нет, но существуют альтернативные пути. Ключевым фактором может стать нарушение работодателем режима труда и отдыха.

«В случае с переработками и вызванной этим депрессией компенсация возможна, если работник привлекался к переработкам без согласия или в нарушение норм ТК РФ и обладает соответствующими документами, подтверждающими факт нанесенного ему морального вреда», — рассказал юрист.

По словам Салкина, максимальный размер компенсации составляет 50 тысяч рублей.