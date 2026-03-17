Юрист Салкин рассказал, что за пьяный дебош могут высадить из поезда

Употребление спиртных напитков в поезде дальнего следования может привести к административному штрафу, а в случае дебоша — к высадке из поезда без компенсации стоимости билета, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

Он пояснил, что за распитие спиртного в купе можно получить штраф от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ.

«Несмотря на то, что поезда дальнего следования не поименованы как места, в которых запрещается употребление алкоголя, судебная практика расценивает купе как общественное место», — предупредил эксперт.

Если пассажир в состоянии опьянения нарушает общественный порядок и мешает другим, его могут снять с поезда, а стоимость непроследованного участка пути возвращена не будет, отметил Салкин.