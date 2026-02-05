Юрист Салкин рассказал, что досмотр содержимого сумок в метро — это мера транспортной безопасности

Юрист Михаил Салкин рассказал «Абзацу» , что при прохождении контроля доступа в зону транспортной безопасности на вокзалах, в аэропортах и метро могут потребовать показать не только экран телефона, но и содержимое сумок.

Как отметил специалист, такое требование законно, если его предъявляют уполномоченные работники подразделения транспортной безопасности в рамках установленной процедуры досмотра.

«Пассажиру предлагают открыть сумку, разложить вещи, при необходимости проводится ручной (контактный) досмотр вещей – в присутствии пассажира, в объеме, необходимом для проверки и устранения сомнений», — объяснил Салкин.

Это не обыск, а мера транспортной безопасности. При выявлении запрещенных предметов гражданина и вещи могут передать сотрудникам полиции.

Если пассажир отказывается от досмотра или выполнения необходимых требований, его могут не допустить в зону транспортной безопасности. Как правило, отказ фиксируют актом с участием свидетелей, заключил эксперт.