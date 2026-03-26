Юрист Салкин предупредил об ответственности за высадку вьющихся растений по фасаду многоэтажки
Юрист Михаил Салкин предупредил, что владельцы квартир не могут самостоятельно позволять вьющимся растениям обвивать фасады многоквартирных домов. Об этом сообщил NEWS.ru.
По словам эксперта, соответствующее действие требует обязательного согласования с соседями на общем собрании жильцов.
«Если такие растения ухудшают обзор из окна соседа, а юридическим языком — уменьшают инсоляцию жилого помещения, то такой собственник может потребовать от управляющей компании принять меры по очистке фасада», — отметил специалист.
Если УК не предпримет необходимых действий, соседи вправе обратиться в суд. В этом случае виновник может быть обязан выплатить компенсацию морального вреда за ухудшение условий жизни, добавило Ura.ru.