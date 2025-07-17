Юрист Салкин предупредил об ответственности за несоблюдение дресс-кода на работе

Юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru , что работника можно привлечь к ответственности за несоблюдение дресс-кода при условии, что соответствующие требования зафиксированы в трудовом договоре или локальных актах.

Юрист пояснил, что дисциплинарная ответственность возможна, если внешний вид сотрудника противоречит санитарным нормам или требованиям техники безопасности.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев отметил, что российское законодательство не допускает денежных взысканий за опоздания на работу. По его словам, в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодателю разрешается применять только три вида наказания: замечание, выговор или увольнение.