Юрист Салкин предупредил об ответственности за несоблюдение дресс-кода на работе

Юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru, что работника можно привлечь к ответственности за несоблюдение дресс-кода при условии, что соответствующие требования зафиксированы в трудовом договоре или локальных актах.
Юрист пояснил, что дисциплинарная ответственность возможна, если внешний вид сотрудника противоречит санитарным нормам или требованиям техники безопасности.
Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев отметил, что российское законодательство не допускает денежных взысканий за опоздания на работу. По его словам, в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодателю разрешается применять только три вида наказания: замечание, выговор или увольнение.
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