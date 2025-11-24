Юрист Салкин предупредил о возможных штрафах за грязный придверный коврик

Юрист Михаил Салкин предупредил о наказании за грязный коврик перед дверью в подъезде. Об этом сообщил NEWS.ru .

По его словам, владелец помещения несет ответственность за соблюдение санитарных требований, поэтому управляющий жилищный фонд вправе изъять коврик, создающий неприятный запах или привлекающий паразитов.

«Случаи наложения штрафов за антисанитарный придверный коврик мне неизвестны, но в теории можно привлечь к административной ответственности по статье 6.4 КоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до тысячи рублей», — отметил эксперт.

Салкин уточнил, что расположение коврика должно отвечать требованиям противопожарной безопасности, добавили «Известия».