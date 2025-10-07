Юрист Салкин предупредил о штрафе за выбрасывание ноутбука в мусорный контейнер

Юрист Михаил Салкин предупредил NEWS.ru , что за выбрасывание ноутбука в мусорный контейнер может быть назначен штраф до трех тысяч рублей. Он указал, что устройства содержат литий-ионные аккумуляторы, которые классифицируются как отходы II класса опасности и должны быть переданы на переработку.

Салкин отметил: «Теоретически [за выброс ноутбука в мусорку] можно получить штраф, так как в них содержатся литий-ионные аккумуляторы, относящиеся к отходам II класса опасности».

Эксперт добавил, что сдавать на переработку необходимо ноутбук целиком, поскольку в современных моделях аккумуляторы неотделимы. На практике штраф за выброс применяется редко. По его словам, взыскание может быть в размере двух-трех тысяч рублей.