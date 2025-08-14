Юрист Салкин предупредил о штрафах за самовольный монтаж спутниковой антенны на крыше

Юрист Михаил Салкин предупредил, что установка спутниковой антенны на крыше многоквартирного дома без согласия всех собственников жилья может привести к штрафу. Об этом сообщил News.ru.
По словам юриста, размер денежного взыскания составляет от 1000 до 2500 рублей. Согласно статьям 36, 44–46 Жилищного кодекса Российской Федерации, для установки спутниковой антенны необходимо решение общего собрания собственников. В противном случае возможен демонтаж по суду и штраф.
Здравпункт построили в поселке Пустоши в Шатуре
Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае
В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте