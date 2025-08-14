Юрист Салкин предупредил о штрафах за самовольный монтаж спутниковой антенны на крыше

Юрист Михаил Салкин предупредил, что установка спутниковой антенны на крыше многоквартирного дома без согласия всех собственников жилья может привести к штрафу. Об этом сообщил News.ru.

По словам юриста, размер денежного взыскания составляет от 1000 до 2500 рублей. Согласно статьям 36, 44–46 Жилищного кодекса Российской Федерации, для установки спутниковой антенны необходимо решение общего собрания собственников. В противном случае возможен демонтаж по суду и штраф.

