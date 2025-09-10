Юрист Салкин предупредил о штрафах за хранение личных вещей в подъезде

Юрист Михаил Салкин NEWS.ru рассказал, что хранение личных вещей в подъезде может обернуться штрафом от двух до трех тысяч рублей. Подъезд принадлежит всем собственникам многоквартирного дома и является путем эвакуации, поэтому захламлять его запрещено. Размещение вещей нужно согласовывать со всеми собственниками квартир дома, а не только с соседями.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что жильцам, самовольно разбившим клумбу у подъезда, может грозить штраф от пяти тысяч рублей. Придомовая территория — общая собственность, и ее использование без согласия соседей считается нарушением законодательства.

Юрист Илья Русяев подчеркнул, что шумных соседей можно привлечь к административной ответственности. За нарушение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» россиянам грозит предупреждение или штраф до двух тысяч рублей.