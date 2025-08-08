Юрист Салкин предупредил о последствиях за выброс крупногабаритного мусора

Юрист Михаил Салкин предупредил NEWS.ru о возможных последствиях за выброс крупногабаритного мусора. Он отметил, что размещение таких предметов рядом с контейнерами может привести к административной ответственности.

По словам юриста, за выброс холодильника или другого крупногабаритного мусора возле дома можно получить штраф от 2000 до 3000 рублей. Дополнительно могут привлечь к ответственности по статье 8.2.1 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой», где предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей.