Юрист Салкин предупредил, что угощение подростка сигаретой может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей

Угощение несовершеннолетнего сигаретой может повлечь штраф размером до пяти тысяч рублей. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с сайтом News.ru.

При этом специалист отметил, что незнание возраста не освобождает от ответственности. По словам юриста, если угостить подростка табачными изделиями, это будет считаться вовлечением ребенка в потребление табака или никотина. Такое правонарушение наказывается штрафом от двух до пяти тысяч рублей по статье 6.23 КоАП РФ.

