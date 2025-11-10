Юрист Салкин предупредил, что справление нужды в общественном месте может повлечь за собой ответственность

Юрист Михаил Салкин в беседе с «Абзацем» предупредил, что справление нужды в общественном месте может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Если за таким действием застукают гражданина, то его поступок могут квалифицировать как мелкое хулиганство, и тогда нарушителя ждет штраф или административный арест. Если же свидетелями этого станут дети, то ситуация может быть рассмотрена Следственным комитетом как совершение развратных действий, и наказание может включать лишение свободы до восьми лет.

«Обычно за подобное отделываются штрафом или административным арестом по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. Штраф в этом случае может достигать от 500 до 1000 рублей или к нарушителю применят административный арест до 15 суток», — отметил эксперт.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о жителе Владимира, против которого было возбуждено дело за то, что он справил нужду в кустах во дворе, где это увидели дети.