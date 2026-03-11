Юрист Салкин отметил, что распитие в транспорте кофе в стакане без крышки может обернуться штрафом

Юрист Михаил Салкин предупредил NEWS.ru , что употребление кофе из стакана без крышки в общественном транспорте может привести к штрафу. Несмотря на отсутствие прямого федерального запрета на безалкогольные напитки в транспорте, перевозчики вправе устанавливать свои правила.

Салкин пояснил, что перевозчик может ввести отдельные правила, направленные на предотвращение загрязнения другими пассажирами во время движения. Хотя судебная практика по таким делам еще не сформировалась, теоретически распитие напитка может быть признано нарушением, караемым штрафом в размере одной тысячи рублей или предупреждением.

Наибольшие шансы получить штраф у тех, кто пьет кофе из стакана без крышки. В остальных случаях нарушения, скорее всего, не будет, считает юрист.