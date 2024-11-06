Юрист Салкин: оскорбление всегда направлено на унижение, тогда как субъективное мнение считается оценочным суждением

Юрист и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, как отличить оскорбление от выражения собственного мнения.

Как пояснил эксперт, оскорбление всегда направлено на унижение человека, тогда как субъективное мнение считается оценочным суждением. Оскорбление может нанести вред чести и достоинству человека. Например, слово «грубый» в отношении другого человека не будет выглядеть как оскорбление, а вот слово «идиот» лучше не использовать. Салкин подчеркнул, что такое обращение некультурно, так как обозначает врачебный термин.

«Это все-таки врачебный термин, указывать человеку на его заболевания просто невоспитанно», — пояснил юрист.

При этом собеседник уточнил, что данное слово оскорблением не является.