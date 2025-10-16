Юрист Салкин напомнил о штрафе за использование звукового сигнала автомобиля

Юрист Михаил Салкин в интервью сайту NEWS.ru заявил, что за применение звукового сигнала автомобиля можно получить штраф в размере 500 рублей.

Эксперт описал ситуацию, когда при подъезде к дому путь водителю преграждает другая машина. Если в таком случае начать сигналить, то можно получить штраф, подчеркнул юрист.

Согласно пункту 19.9 Правил дорожного движения, водитель имеет право использовать звуковой сигнал только для предотвращения ДТП. Вне населенных пунктов сигнал также можно использовать для предупреждения об обгоне. В остальных случаях подача звукового сигнала запрещена. За нарушение правил пользования звуковыми сигналами предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.20 КоАП РФ, предупредил Салкин.