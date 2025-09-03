Юрист Салкин напомнил о штрафах за перевозку пассажиров, высовывающихся из люка авто

Перевозка пассажиров, высунувшихся из автомобильного люка, является нарушением ПДД и влечет наложение штрафов. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин в разговоре с сайтом News.ru.
Согласно пункту 22.8 Правил дорожного движения, запрещается транспортировка людей вне салона транспортного средства, напомнил эксперт. Нарушение карается административным наказанием: пассажир получит штраф в размере 500 рублей, водитель же вынужден будет заплатить вдвое большую сумму — одну тысячу рублей, подчеркнул Салкин.
