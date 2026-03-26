Юрист Саламова предложила вернуть институт шефства в школы для улучшения профилактики подростковых преступлений

Доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О. Е. Кутафина Себила Саламова предложила вернуть институт шефства в школы для улучшения профилактики подростковых преступлений. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что одного социального педагога или психолога недостаточно для эффективной работы.

Саламова подчеркнула важность создания единой базы данных для социальных педагогов, психологов и участковых, чтобы фиксировать тревожные сигналы и факты, например, переводы на банковские карты или скачивание деструктивного контента. Это позволит делать выводы и использовать их для профилактики в отношении конкретных детей.

Кроме того, она считает необходимым увеличивать штат социальных педагогов и психологов, так как один специалист не может справиться с большим количеством детей. Возвращение института шефства, где старшие будут следить за младшими, также может помочь в профилактике преступлений.