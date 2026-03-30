Юрист Саблин обозначил правила проверки подержанного авто при покупке

Шесть лет назад Ольга Сосницкая из Невинномысска приобрела подержанный автомобиль Hyundai 2013 года. Она потратила на него 670 тысяч рублей. Однако недавно Ольга получила уведомление от банка, который заявил, что купленный ею автомобиль на самом деле ей не принадлежит. Оказалось, что продавец взял в банке кредит под залог этой машины и не выплатил долг. Теперь банк хочет забрать автомобиль. По словам управляющего партнера юридического бюро «Сабатраст» Даниила Саблина, это не единичный случай, написал KP.RU .

Только за первое полугодие 2025 года в реестр уведомлений о залоге движимого имущества внесли более 1,5 миллиона записей о залоге, миллион из них — о транспортных средствах. Общее количество действующих записей о заложенных машинах уже превысило 13,6 миллиона.

Юрист советует при покупке подержанного автомобиля проверять его на наличие залога и других обременений. Для этого можно использовать сайт Реестр уведомлений о залоге движимого имущества (reestr-zalogov.ru) и сервис «Проверка автомобиля» на сайте ГИБДД.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что в действиях продавца есть состав преступления по статье «Мошенничество». Однако, по его мнению, это едва ли поможет Ольге вернуть автомобиль, так как банк имеет приоритетное право на него.

«Конечно, это мошенничество», — считает адвокат Вадим Багатурия, в прошлом — следователь органов прокуратуры. — Получается, что он похитил денежные средства покупательницы, продав ей автомобиль, который ему до выплаты кредита банку не принадлежал».