Юрист Рытвина назвала торжеством справедливости решение Верховного суда по делу Долиной

Юрист Валерия Рытвина заявила сайту телеканала «Звезда» , что решение Верховного суда России по делу Ларисы Долиной приведет к пересмотру судебных решений в пользу других пострадавших.

«Как и все наше юридическое сообщество, очень рада тому, что восторжествовала справедливость», — отметила специалист.

По мнению юриста, после того как Верховный суд РФ опубликует мотивировку и разъяснения к своему решению, нижестоящие суды и кассационные инстанции станут следовать этому прецеденту для обеспечения единообразия в практике.

Ранее Верховный суд России отменил все решения нижестоящих судов по делу Долиной. Право собственности на жилплощадь осталось за покупательницей Полиной Лурье. В скором времени будет рассмотрен иск о принудительном выселении народной артистки и членов ее семьи.