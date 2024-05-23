Юрист Рыбченко: чаще всего садоводов штрафуют за нарушение пожарной безопасности

Владельцев дачных участков сегодня чаще всего штрафуют за нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, летом сотрудники МЧС особенно контролируют участки, расположенные рядом с лесом. В зимний сезон бывают проблемы с пожарными, поскольку по постановлению правительства СНТ должно обеспечивать круглогодичный подъезд.

Кроме того, штрафы бывают и за самозахваты. Так, за незаконное «передвижение заборов» можно получить штраф в 40 тысяч рублей, отметил Рыбченко.