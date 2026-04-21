Юрист Русяев заявил, что долг более 10 тысяч рублей может стать причиной запрета на выезд из России

Юрист Илья Русяев сообщил «Москве 24» , что долг свыше 10 тысяч рублей может помешать выезду за границу. Это касается задолженностей по алиментам, а также требований о возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца и в качестве имущественного ущерба или морального вреда, связанного с преступлением.

Что касается долгов по налогам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам, то запрет на выезд могут установить при сумме от 30 тысяч рублей. Однако если гражданин не рассчитается в течение двух месяцев после окончания срока, отведенного на добровольное погашение, максимальный порог тоже составит 10 тысяч. При этом юрист подчеркнул, что ни один долг не закрывает автоматически выезд из страны.

«Ограничение появляется только тогда, когда судебный пристав в рамках уже возбужденного исполнительного производства выносит отдельное постановление о запрете», — отметил Русяев.

Узнать о его наличии можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если у путешественника обнаружен долг, ему необходимо учитывать, что квитанция об оплате и даже копия постановления о снятии запрета не дают права выезда за рубеж. Запрет будет длиться до тех пор, пока данные не обновятся в системе пограничного контроля, а на это может уйти один рабочий день.