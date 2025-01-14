Юрист Русяев: за ипотечное донорство грозит уголовная ответственность

Ипотечное донорство — незаконный метод получения льготной ипотеки, который может привести к серьезным последствиям. О рисках предупредил юрист Илья Русяев В разговоре с News.ru .

Специалист объяснил, что ипотечное донорство нарушает основы банковского договора и рассматривается как мошенничество. За подобное нарушение предусматривается ответственность в рамках статьи 159 УК РФ.

Если банк раскроет схему, он в праве обратиться в правоохранительные органы. Участникам сделки грозит лишение свободы на срок до 10 лет, если сумма ущерба была крупной.

Кроме того, созаемщик может столкнуться с необходимостью самостоятельно выплачивать долг, а также потерять квартиру на торгах, если на ней будет задолженность. Попытка скрыть реального заемщика может привести к расторжению договора в одностороннем порядке и требованию досрочного погашения всей суммы остатка, заключил Русяев.