Юрист Русяев: в 2025 году правила использования открытого огня станут строже

За сжигание отходов на даче без соблюдения правил пожарной безопасности могут оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев из компании «Русяев и партнеры».

В случае особого противопожарного режима штраф возрастает до 20 тысяч для физических лиц и до 800 тысяч — для юридических.

В 2025 году правила использования открытого огня станут строже. Если сжигать мусор или ветки без соблюдения требований, можно получить штраф от пяти до 15 тысяч. При нарушении во время особого режима сумма удваивается — от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, а юридическим лицам грозит взыскание до 800 тысяч рублей.

По словам Русяева, за причинение вреда пожаром гражданам придется заплатить до 50 тысяч, компаниям — до 800 тысяч. Штраф может достичь двух миллионов рублей, если возникший пожар навредил чьему-то здоровью. Тогда деятельность организации также могут приостановить на 90 суток.