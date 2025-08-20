Юрист Русяев указал на недостатки идеи с федеральными выплатами к юбилею брака

Юрист Илья Русяев выразил сомнения относительно необходимости введения федеральных выплат парам, состоящим в браке не менее 30 лет. Соответствующую инициативу выдвинула депутат Ярослава Нилова, сообщил RT .

Как пояснил эксперт, конституционно-правовой анализ не предусматривает продолжительность брака как самостоятельное основание для социальных выплат.

«Для введения федеральных выплат по критерию длительности брака необходимо либо расширение действующих правовых оснований, либо отдельное федеральное регулирование», — отметил специалист.

По его словам, еще одним недостатком предложения является отсутствие финансово-экономического обоснования.