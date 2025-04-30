Юрист Русяев: суд может признать оскорблением сравнение с известными персонажами

Сравнение с известными персонажами может быть расценено как оскорбление. Все зависит от интонации, ситуации и общественного восприятия. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с « Абзацем ».

Эксперт привел в пример Колобка — внешне простого, но находчивого героя сказок. Аналогия с ним обычно воспринимается нейтрально или даже с иронией. В то же время Шалтай-Болтай символизирует неустойчивость, а Пиноккио — обман.

«Таким образом, сравнение с ним может восприняться как оскорбление», — пояснил специалист.

По словам юриста, правовая оценка оскорбительности зависит от контекста. Не каждое упоминание сказочного или мультяшного героя будет расценено судом как умаление качеств личности.