Юрист Русяев рассказал о возможности замены блюда в ресторане, если оно не соответствует ожиданиям

Юрист Илья Русяев рассказал «Москве 24» , что делать, если в ресторане блюдо оказалось некачественным. По его словам, если пища приготовлена корректно и соответствует описанию в меню, посетитель обязан ее оплатить. Однако есть ситуации, когда можно требовать замены блюда или снижения цены.

Если блюдо имеет запах порчи, содержит не те ингредиенты, которые заявлены в меню, недоварено, недожарено или подано холодным, хотя должно быть горячим, либо в нем обнаружен посторонний предмет, потребитель вправе потребовать от ресторана замены блюда на качественное или снижения цены, а также исключения позиции из счета.

«При обнаружении недостатка надо сразу заявить об этом администрации ресторана. Также важно сделать фотографии или видео блюда и его описания в меню», — советует эксперт.

Если администрация отказывается идти навстречу, юрист рекомендует составить письменное заявление с описанием дефекта поданного блюда и требований. Это заявление может служить доказательством позиции потребителя.

Даже если вопрос не решен на месте и блюдо оплачено, это не закрывает путь к возврату денег. Можно подготовить досудебную претензию и отправить ее на адрес ресторана заказным письмом с уведомлением о вручении, лучше с описью вложения. При этом у себя следует хранить копию и почтовые документы.

В претензии необходимо указать: кому адресовано обращение: наименование ресторана или индивидуального предпринимателя (ИП) и адрес точки; свои данные: ФИО, телефон, почтовый адрес; обстоятельства: дату посещения, ориентировочное время, что именно заказали, стоимость, реквизиты чека или иного подтверждения оплаты; подробное изложение проблемы и перечисление доказательств, если они есть: фото, свидетели, копия меню или скрин описания.

Также в претензии необходимо сформулировать требования, например, вернуть стоимость.