Юрист Русяев рассказал о возможности получать пенсию в размере 100 тысяч рублей

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев рассказал RT о возможности получать пенсию в размере 100 тысяч рублей.

Для назначения страховой пенсии по старости требуется соблюдение ряда условий: достижение установленного пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа и необходимой величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Специалист пояснил, что в 2025 году минимальный страховой стаж должен составлять 15 лет, а минимальное значение ИПК — 30. Чтобы получать страховую пенсию в объеме, сопоставимом со 100 тысячами рублей в месяц, необходимо иметь значительно больше коэффициентов, что обусловлено формульным порядком исчисления пенсии.

Для достижения страховой пенсии в размере не менее 100 тысяч рублей, нужно, чтобы страховая часть превышала 91 092,3 рубля, а это требует наличия не менее 638,3 пенсионного коэффициента. Предел начисления пенсионных баллов зависит от размера заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы в Социальный фонд России.