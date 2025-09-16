Юрист Русяев рассказал о возможности компенсации за поездку в холодном купе

Юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru , что пассажир может получить компенсацию, если в поезде температура в купе не соответствовала санитарным нормам.

Для этого необходимо зафиксировать нарушение (например, с помощью фото или видео) и обратиться к перевозчику.

Устав железнодорожного транспорта обязывает перевозчика обеспечить безопасность и комфорт поездки. Закон о защите прав потребителей рассматривает билет как договор оказания услуги. Если услуга оказана с недостатками, у клиента возникает право на возврат части стоимости, возмещение убытков и компенсацию морального вреда.

Сначала нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда с просьбой составить акт о нарушении. Полезны будут и свидетельства соседей. Претензию направляют перевозчику. При отказе перевозчика от частичного возврата средств можно обратиться в Роспотребнадзор, Ространснадзор или суд.