Юрист Русяев рассказал о штрафах за сорванные цветы в Москве

Юрист Илья Русяев предупредил в беседе с «Москвой 24» , что за повреждение растений в столице предусмотрены штрафы. Размер денежного взыскания зависит от региона.

По его словам, в Москве за повреждение зеленых насаждений гражданину грозит штраф от 3,5 до четырех тысяч рублей, должностное лицо рискует заплатить 50 тысяч, а юридическое — 300 тысяч. Если растение было сорвано на территории зеленого каркаса города, включающего особо охраняемые природные зоны, сумма возрастает.

Юрист также предупредил, что если растения повредили дети до 14 лет, ответственность ляжет на родителей или опекунов.