Юрист Русяев рассказал, что угрозы уволить по статье грозят работодателю штрафом до 70 тысяч рублей

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», юрист Илья Русяев, сообщил NEWS.ru , что угрозы увольнения по статье могут привести к штрафу для работодателя в размере до 70 тысяч рублей.

По словам юриста, за нарушение трудового законодательства работодателя могут привлечь по статье 5.27 КоАП РФ. Должностное лицо или индивидуальный предприниматель могут получить штраф от 1 до 5 тысяч рублей или предупреждение, юридическое лицо — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет и штраф от 50 до 70 тысяч рублей соответственно.

Эксперт подчеркнул, что увольнение по инициативе работодателя допускается только на основании строго определенного перечня причин. Также Русяев добавил, что дисциплинарное отстранение должно соответствовать статье 193 ТК РФ, которая требует обязательного запроса письменного объяснения и соблюдения установленных сроков.

Для подтверждения давления со стороны руководства необходимо сохранять все доказательства, включая переписку. Заявление писать не спешите, настаивайте на получении претензий работодателя в письменной форме, добавил Русяев. Сохраняйте переписку в мессенджерах и служебной почте, приказы, уведомления, служебные записки. Защищать свои права можно через государственную инспекцию труда и суд одновременно.