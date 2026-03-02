Юрист Русяев рассказал, что распознать лжепремиальную точку доставки еды можно по типовым позициям массмаркета в меню

В агрегаторах появляются точки с красивыми фотографиями, высоким рейтингом и высокими ценами. Однако на деле еда готовится из дешевых продуктов в помещении, которое трудно назвать рестораном. Иногда владельцы экономзаведения создают второй бренд, принимают заказы на обе точки и готовят одно и то же на одной кухне за разные деньги. Когда отзывы становятся плохими, бренд снимают и запускают новый под другим названием.

Юрист подчеркнул, что схема «одна кухня и несколько брендов с разными ценниками» не нарушает закон. В России цены устанавливаются по соглашению сторон, а слово «премиум» в сфере общепита не имеет юридического статуса. Проблема возникает, когда «премиальность» поддерживается ложной информацией о продавце, составе блюд, месте приготовления или происхождении ингредиентов.

Чтобы распознать такую точку, следует обратить внимание на отсутствие внятной информации о продавце и юридическом лице в карточке. Нет состава, веса порции и пищевой ценности блюд. Юридическое лицо, в свою очередь, не находится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или выглядит как однодневка. Меню состоит из типовых позиций массмаркета, но подается как авторская концепция. Постоянные скидки при базовом ценнике выше рынка также должны насторожить. Отзывы носят однотипный характер и появляются за короткий срок.