Юрист Русяев рассказал, что работник может уволиться по собственному желанию в любое время, включая отпуск

Юрист Илья Русяев рассказал RT , что работник может уволиться по собственному желанию в любое время, включая отпуск или больничный. Работодатель не имеет права отказать в приеме заявления.

Он пояснил, что обычно работник предупреждает работодателя письменно не позднее чем за 2 недели. Срок начинает течь со следующего дня после получения заявления.

Однако уйти раньше можно по соглашению сторон или когда продолжение работы объективно невозможно. К таким случаям относятся зачисление на учебу, выход на пенсию и установленные нарушения работодателем трудового законодательства. В этих ситуациях уволить обязаны в дату, которую назвал сам работник.

Есть и сокращенные сроки: — на испытательном сроке достаточно предупредить за три дня; — руководитель организации предупреждает за месяц.

Юрист подчеркнул, что отказ принять заявление ничего юридически не меняет — увольнение носит уведомительный характер и не требует согласия работодателя. Важно зафиксировать дату подачи заявления любым из надежных способов: — вручить документ секретарю или кадровику с отметкой о приеме на своей копии; — направить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; — отправить телеграмму с заверенной подписью.

По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу и потребовать расчет и документы. До окончания срока заявление можно отозвать в любой день, кроме случая, когда на место уже письменно приглашен другой человек, которому по закону нельзя отказать в приеме.