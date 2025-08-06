Юрист Русяев рассказал, что при краже вещей из ячейки магазин обязан возместить убытки

Торговые точки должны отвечать за сохранность вещей в камерах хранения и возмещать убытки при их утрате. Об этом заявил юрист Илья Русяев в интервью сайту «Москва 24» .

По словам эксперта, правила работы камер хранения регулируются Гражданским кодексом России, а именно главой 47 «Хранение». Юрист подчеркнул, что любые объявления об отсутствии ответственности за пропажу вещей не имеют силы. С момента, когда покупатель кладет вещи в ячейку и получает ключ, между ним и магазином фактически заключается договор хранения, и магазин несет ответственность за имущество.

При краже из ячейки покупатель должен вызвать полицию и получить копию материалов о происшествии. Затем следует направить магазину претензию о возмещении ущерба. Если требования не будут удовлетворены, можно обратиться в суд и требовать компенсации на основании статей 15 и 1064 Гражданского кодекса.

Русяев также напомнил, что магазины не имеют права требовать сдачи вещей в камеру хранения при входе, если это не связано с безопасностью.